Viveiro de Mudas e Prefeitura Criam Mostruário de Árvores Para Doação

A Prefeitura de Catanduva incluiu em seu site oficial (www.catanduva.sp.gov.br) material com as 14 opções de mudas disponíveis para plantio na área urbana.

A entrega é feita gratuitamente no Viveiro Municipal.

No mostruário, é possível encontrar o porte das árvores, com a altura, folhagem, flor e frutos, além de detalhes como o nome científico, por exemplo. Há espécies que chegam a 8 metros de altura, enquanto que outras podem alcançar os 15 metros.

Detalhes que devem ser levados em consideração antes de ser efetuado o plantio.

As opções vão desde árvores nativas, como Aroeira Pimenteira, Babosa Branca e Ipê Branco, até as mudas exóticas como Escova de Garrafa, Magnólia e Reseda Comum, que são cultivadas no Viveiro Municipal.

Depois do plantio, é importante fazer a rega de forma frequente, para garantir o crescimento saudável da muda.

Os telefones (17) 3522-4091 e 0800-779-1127 estão disponíveis para esclarecer dúvidas, tanto sobre as espécies disponíveis, que variam de acordo com a época do ano, quanto curiosidades, como forma de cuidado e de manutenção.

Por conta da pandemia, a retirada das mudas é realizada por agendamento, seguindo todas as regras de higienização e uso de máscara por funcionários e pelo munícipe. O Viveiro Municipal fica na rua Cascatinha, nº 95, no Jardim Caparroz.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local