Vitamina C É Apontada Como A Mais Vendida Neste Ano De 2020 Pela Farmácia APP

De acordo com o Farmácias APP, aplicativo de vendas online de saúde e beleza, as vitaminas tiveram um crescimento de 66% no faturamento de janeiro a novembro, comparado ao mesmo período no ano passado. O levantamento leva em conta todo o varejo farmacêutico, tanto físico quanto online.

Dentro da classe, o grande destaque foram as Vitaminas C. Segundo o estudo, o produto teve um aumento na receita de 137% em relação a 2019 e liderou entre os itens que mais cresceram de um ano para o outro. Em segundo lugar, as Vitaminas A, D e Associados também teve crescimento exponencial: no comparativo dos 11 primeiros meses de 2020 com o ano passado, a subcategoria teve alta de 71% no faturamento.

“A imunidade em alto nível é fundamental para prevenir uma série de doenças, principalmente as virais. Com a chegada da pandemia, os brasileiros passaram a investir ainda mais nas vitaminas para minimizar a exposição e riscos do Covid-19”, explica Renata Morais, coordenadora de marketing do Farmácias APP.

Completando os itens que foram mais vendidos, os Polivitamínicos com Minerais também tiveram alta significativa: aumento de 48% no período. Já as classes somadas de Polivitamínicos Puros, Complexo B, Vitamina B1 e Associações, e Outras Vitaminas Puras aumentaram faturamento em 14% no Mercado Farma.

“A tendência é que esses produtos passem a fazer cada vez mais parte da rotina dos consumidores, tendo em vista que 2020 impulsionou ainda

Ariane Pio

Da Reportagem Local