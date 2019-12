Visita Do Papai Noel No Hospital Emílio Carlos É Tradição Há 27 Anos

Na manhã desta quarta-feira (18), pelo Papai Noel que distribuiu doces e balas pelos corredores e alas do Hospital Emílio Carlos, ao som de cantigas de Natal, funcionários, pacientes e acompanhantes foram surpreendidos pelo bom velhinho.

Segundo informações da Fundação o que ninguém sabia é que o Papai Noel trabalha há 27 anos na Fundação Padre Albino, no Setor de Transportes, como motorista de ambulância. O projeto teve início há nove anos pelo Sr. Osmar Cherubim Lereu e sua esposa Cleópatra Amneres Ferreiros. “Durante vários anos o HEC contou com a alegria de tê-los nessa ação especial de Natal”, contou a assistente social Maria Nacci.

No ano de 2018, infelizmente, o casal não abrilhantou os corredores com seus trajes natalinos, devido ao falecimento de Cleópatra. Este ano, o Papai Noel decidiu que resgataria a tradição como forma de homenagear sua esposa e trazer novamente a alegria natalina.

Os doces distribuídos foram doados pelos funcionários do Hospital Emílio Carlos. Ainda na manhã de quarta-feira, os pacientes oncológicos do Hospital de Câncer de Catanduva receberam biscoitos natalinos doados pelas voluntárias Eliane Aparecida de Marco Souza, Doraci de Marco e Clarisse Fiaschi, como forma de amor e carinho. O HCC agradeceu o gesto de carinho das voluntárias, pois sabem que é fundamental esse gesto para os pacientes que passam pelos tratamentos oncológicos.

Ariane Pio

Da Reportagem Local