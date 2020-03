Visita a Escolas Marca Início Da Temporada 2020 Da Biblioteca Itinerante

Com o intuito e já preparada para percorrer dezenas de escolas para levar cultura às crianças, a Biblioteca Itinerante deu início aos trabalhos de 2020. O percurso começou na última segunda-feira, dia 2 de março, e tem como foco principal os alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. A ação se trata de uma iniciativa do Programa de Oficinas Culturais, que é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Cultura e tem parceria da Secretaria de Educação.

A secretária de Cultura de Catanduva, Cris Anovazzi, pontuou: “Na Biblioteca Itinerante são realizadas diversas oficinas, a partir de obras literárias, que reúnem ações de estímulo à leitura e ao desenvolvimento de expressões artísticas”. A cultura como um todo, encaixando literatura, música, artesanato, audiovisual e contação de histórias, são os principais atrativos no ônibus, que foi adaptado a fim de trazer ensinamentos importantes por meio do lúdico.

“O acervo está repleto de opções diferentes, composto por mais de 500 itens entre livros e DVDs. Basta o coletivo estacionar nas escolas para que a magia aconteça. As atividades são desenvolvidas ao longo do dia. O projeto foi retomado pela Prefeitura de Catanduva no ano passado, após a recuperação do ônibus. Só em 2019, 4 mil crianças puderam desfrutar da novidade. As visitas são realizadas as segundas e terças-feiras, das 8h00 às 15h00. Além das escolas, a aventura sobre quatro rodas estará nos principais eventos da cidade”, diz nota oficial divulgada pela Prefeitura de Catanduva.

Da Reportagem Local