Violoncelista Fábio Presgrave Participa De Três Dias De Evento Com Oficinas E Concerto

Acontece hoje (04), a O.E.C. Orquestra Escola de Catanduva que recebe o Violoncelista Fábio Presgrave para três dias de Oficinas de Cordas Friccionadas e concerto. O evento está programado para hoje e amanhã (05) com oficinas de cordas a partir das 14h, os dois dias de oficinas são abertas ao público. Na sexta-feira (06), no encerramento das atividades acontecerá um concerto da Orquestra com o convidado que terá início as 20h, também no Sesc Catanduva, com apresentação gratuita para todo público.

Fábio Presgrave

O violoncelista carioca Fábio Presgrave recebeu seus títulos de Bacharel e Mestre em Performance pela renomada Juilliard School of Music em Nova Iorque, onde estudou com Harvey Shapiro e Joel Krosnick. Segundo Bohumil Med, Música em Brasília, Presgrave é um virtuoso de currículo invejável, um violoncelista moderno no melhor sentido da palavra, muito preparado e que dedica toda a sua atenção à interpretação da obra.

O crítico Clóvis Marques na Revista Viva Música (Rio de Janeiro) afirmou que: “ Presgrave tem uma sensibilidade à flor da pele e um som burilado que no Saint-Saëns encaixou-se com suave naturalidade no estilo gracioso da peça, graças a um domínio técnico tranquilo e a uma “escola” evidentemente “racée”.

Apresentou-se como solista junto a orquestras como Qatar Philharmonic, Orquestra Filarmônica de Rosário (Argentina), Orquestra Sinfônica Brasileira, Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, Orquestra Sinfônica Nacional, Orquestra Sinfônica do Paraná, Orquestra Sinfônica da Bahia, Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, Orquestra Filarmônica do Espirito Santo, Orquestra Sinfônica do Estado de Sergipe dentre outras. Apresentações recentes incluem recitais com Daniel Guedes e Erika Leroux no Orchestrazentrum de Dortmund e na Série Kamper Konzert; recitais de violoncelo solo na Espanha nas cidades de Oviedo e Gijon, no Musikhuset de Aarhus na Dinamarca e no “Villa Musica” em Mainz na Alemanha. Entre outros importantes eventos já realizado.

Ariane Pio

Da Reportagem Local