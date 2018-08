Violinista de Catanduva Integra Orquestra Jovem do Estado de São Paulo

Ele tem apenas 17 anos, mas uma bagagem que é o sonho de muitos adolescentes da atualidade. Wellington Henrique Salustiano Bernardo é violinista, mora em Catanduva e agora integra a Orquestra Jovem do Estado de São Paulo (OJESP). Com bolsas de estudos, ele pôde tocar em dois países, a Alemanha e os Estados Unidos.

Em entrevista ao O Regional, Wellington fala sobre a satisfação em poder fazer parte da orquestra paulista. “A orquestra é muito boa, tenho grande admiração pelo trabalho e é composta por jovens talentosos onde a inspiração pra ser melhor fica sempre no ar”, conta.

Ele fala sobre o prazer de visitar dois países para se especializar na música. “Para Detroit (EUA) fui com 12 anos e para Alemanha com 17 anos. As duas viagens mudaram completamente a minha forma de pensar sobre tudo o que é música”, conta.

Em território americano, ele teve a oportunidade de assistir a uma competição de jovens solistas (Sphinx Competition). “Que me deixou com mais vontade de seguir com o violino e bem motivado. Já na Alemanha, alguns anos depois, pude fazer parte do Festival de Verão em Pommersfelden que é um festival direcionado à prática de orquestra. Pude tocar com jovens de toda a parte de mundo e simplesmente gigantescos em talento. Foi surreal”, lembra.

Para Detroit, o violinista conta que a conquista foi feita com o Projeto Guri de São José do Rio Preto. Ele e outros jovens faziam parte do Grupo de Referência, que reunia os alunos que estavam mais avançados para uma orquestra de cordas em Rio Preto. “Ficamos cinco dias e durante esses dias conhecemos lojas de música, teatros, assistimos concertos, assistimos a competição, inclusive a final da mesma. Muito gratificante”, disse.

Desde o ano passado, ele faz parte da Orquestra Acadêmica Mozarteum Brasileiro e com mais dois amigos, Eder Granjeiro (violino) e Júlio Nogueira (contrabaixo acústico) conseguiu a bolsa de estudos para ir até a Alemanha. “A orquestra é uma das mais conceituadas associações culturais do país. Também graças ao grande amigo e hoje maestro Carlos Eduardo Moreno fomos indicados para a bolsa. No meu caso, em uma de suas viagens para Catanduva para reger a O.E.C (Orquestra Escola de Catanduva) ele (Moreno) me ouviu em uma audição interna dos alunos e logo após começou a me acompanhar de perto. Sou grato a Deus, ao Mozarteum Brasileiro e ao Maestro Carlos Moreno”, explica.

Sobre a participação no Festival de Verão em Pommersfelden (Alemanha) ele aponta que são 30 dias de prática orquestral intensos onde são tocadas peças compostas por gênios da música clássica como Beethoven, Brahms, Tchaikovsky entre outros, fazendo parte de solos, música de câmara e orquestra.

As conquistas de Wellington vieram do esforço desde cedo. Já que a partir dos seis anos começou a tocar violino, um incentivo que surgiu na família e diretamente com o tio Misael Salustiano. “Ele me deu aulas de iniciação do instrumento e seguiu me orientando até que passei a estudar no Instituto Fukuda com a Marcia Fukuda e depois com o Davi Graton (Co-Spalla da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo – OSESP) com quem estudo até hoje. Essas três pessoas foram e ainda são fundamentais na minha vida. Carrego comigo todos seus ensinamentos”, disse.

O interesse pela música e pelo violino, ele aponta que surgiu na igreja, ao ver amigos tocando e agora, o que era só acompanhado de longe se tornou o maior companheiro de Wellington e a maior paixão.

“A música clássica significa tudo pra mim. É um caso de amor e ódio. Amor por amar fazer aquilo e não se importar com o desgaste que pode te trazer e ódio por algumas vezes não conseguir executá-la como deve ser. É difícil, mas gratificante ao mesmo tempo. É uma paixão. Se tirarem de mim a música e meu violino eu não sou mais nada. Me preenchem assim como Deus”, destaca o violinista.

Entre as referências na música, ele destaca o professor Davi Graton, gênios como David Oistrakh, Jascha Heifetz, Isaac Stern, Leonidas Kavakos, Henryk Szeryng, Maxim Vengerov entre outros.

Sobre a inspiração para tantos jovens que assim como ele pretendem conquistar o próprio espaço na música, Wellington conta que todos devem acreditam no próprio potencial e não desistir. “Dificuldades vão aparecer sempre, mas quando você chega ao final e vê que venceu, olha pra trás e vê o tanto que se esforçou pra chegar ali, é muito especial. E nunca acaba, na verdade, temos desafios e desafios, mas a fé, o foco e a força de vontade precisam falar mais alto”, finaliza comentando que uma frase dita pelo Maestro Moreno mudou a vida do jovem “Se você quer alguma coisa, você tem que querer ela mais do que tudo, todos e correr atrás dela; estudar e acreditar”.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local