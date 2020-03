Vinte Bairros de Catanduva Recebem Arrastão da Dengue na Próxima Semana

O arrastão contra a dengue entrará em nova fase a partir de segunda-feira, dia 16. Na ocasião, serão trabalhados bairros no Distrito 1: Gavioli, Vila Engrácia, Santa Paula, Martani, Residencial Isabela, Mestrinelli, Shangri-lá, Theodoro Rosa Filho, Vila Mota, São Luiz, Higienópolis, Del Rey, Pedro Monteleone, Agudo Romão 1 e 2, Parque José Cury, Top Life, Vila Santo Antônio, Vila Rodrigues e Jardim do Lago.

A ação mobilizará equipes da EMCAa (Equipe de Combate ao Aedes aegypti) e agentes comunitários dessa região da cidade. Diariamente, o grupo terá como ponto de partida a UBS do Santo Antônio, sempre às 7 horas. De lá, as equipes serão direcionadas, cada qual a uma área de abrangência.

O mapa de trabalho foi traçado pela Secretaria Municipal de Saúde em parceira com a Sucen (Superintendência de Controle de Endemias) e envolve toda a cidade.

A mobilização consiste em vistoriar o maior número possível de imóveis, de forma ordenada, em cada região da cidade e, com isso, eliminar possíveis focos do Aedes aegypti. Se necessário, haverá a nebulização costal, em regiões específicas.

Os moradores serão orientados sobre os perigos da dengue. A Secretaria Municipal de Saúde pede que a população colabore com a iniciativa e receba os agentes.

Boletim

A Secretaria atualizou as notificações por dengue em Catanduva. De acordo com o boletim divulgado nesta sexta-feira, dia 13 de março, são 3.738 casos positivos de dengue e 3.610 exames em investigação. Os números se referem ao ano de 2020.

Da Reportagem local