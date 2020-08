Vila São Vicente de Paulo Recebe Doações de campanha da Unimed

A campanha “Vamos Cooperar”, da Unimed Catanduva, arrecadou mais de 600 itens para a Vila São Vicente, que atende a cerca de 80 idosos no município.

Entre as doações, estão kits de aparelho de barbear e sabonete líquido, além de sabonetes em barra e alimentos, como óleo, leite, bolacha, arroz, dentre outros.

Os donativos, de acordo com a irmã Helena Maria Ludovico, vice-presidente da entidade, chegaram em boa hora. “Nos alegramos muito com essa contribuição e o apoio de vocês. Gestos como esse nos fortalecem e nos mostram como a solidariedade se faz presente entre nós. A vocês e a todos que contribuíram, toda a nossa gratidão”, ressaltou.

Diretor de Desenvolvimento da Unimed Catanduva, o anestesiologista Matheus Schuerewegen lembrou que a escolha da instituição foi realizada por meio de pesquisa entre os colaboradores e cooperados, que puderam decidir o tipo de entidade a ser beneficiada.

“Todos deram a sua contribuição de alguma forma. Ficamos felizes em poder auxiliar a Vila São Vicente num momento tão delicado como o que estamos vivenciando. Ressaltamos aqui a importância do lema da cooperativa, que é trabalhar em prol do bem comum”, disse.

Para as doações, a Unimed Catanduva teve o apoio de funcionários, cooperados e beneficiários. A campanha também contou com a parceria da Perfumaria Emy, que foi ponto de coleta.

Como medida de segurança, os itens doados foram deixados na guarita da Vila São Vicente para passarem por processo de higienização. Posteriormente, ficarão em quarentena, armazenados em depósito da própria instituição para, somente depois, serem utilizados.

Arrecadação da Campanha “Vamos Cooperar”

Itens

l 483 unidades de aparelho de barbear

l 58,25 litros de sabonete líquido

l 78 unidades de sabonete em barra

l + de 56 quilos de alimentos (óleo, leite, bolacha, arroz etc.).

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook