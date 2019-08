VII Workshop Da FAMECA Reúne 168 Estudantes E Esclarece Dúvidas Sobre Curso De Medicina

Foi realizado no último sábado, dia 17 de agosto, o VII Work­shop da FAMECA, que reuniu 168 alunos entre 15 e 21 anos no Câmpus Sede da UNIFIPA – Centro Universitário Padre Albino. Ao todo, 130 alunos do curso de Medicina da UNIFIPA, do 1º ao 3º ano, organizaram o evento que aconteceu das 8h00 às 18h30 em diversos laboratórios e salas do câmpus.

Entre as atividades, os participantes tiveram aulas de Patologia, Semiologia, Anatomia, Neuroanatomia, Urgências, Primeiros Socorros, Nós e Suturas, Talas e Gessos, Histologia e Embriologia. Esse workshop da faculdade de Medicina da UNIFIPA é realizado desde 2013 e possui, como objetivo principal, mostrar (de forma prática, fugindo apenas da teoria) aos estudantes em idade de vestibular, a estrutura pedagógica do curso da FAMECA, bem como tirar dúvidas para quem deseja prestar vestibular de Medicina. “É considerado um dos melhores workshops de Medicina do Estado de São Paulo”, ressaltou o diretor de Ligas e Extensões do CAER – Centro Acadêmico Emílio Ribas, Daniel Spior Barrionuevo.

Além dos próprios estudantes, também marcaram presença na organização o diretor de Liga e Extensões, Nicolas Joseph Della Matta, a presidente do CAER, Lia Rolim, o vice-presidente, João Lucas Fontes, e o diretor de Marketing, Guilherme Guimarães. “O evento foi um sucesso. Vale ressaltar o apoio do Prof. Dr. Ricardo Gonsaga e do próprio coordenador de curso, Prof. Dr. Jorge Luís Valiatti, que sem eles não poderíamos ter realizado o worskshop”, agradeceu Daniel.

Da Reportagem Local