VII Semana Da Educação Física Unifipa Catanduva Será Online Via Zoom

O Centro Universitário Padre Albino, através da coordenação do curso de Educação Física, divulga a tradicional Semana de Educação Física, que neste ano está na sua 7ª Edição.

O evento será totalmente online, tem como público-alvo alunos e egressos dos cursos de Educação Física da UNIFIPA e acontecerá sempre às 19h30 entre os dias 31 de agosto a 04 de setembro, com palestras via plataforma ZOOM abordando as mais diversas atuações e atividades que possam auxiliar o profissional de Educação Física.

A abertura acontece na segunda-feira (31) com a palestra “Novas tendências de preparação física no Futebol – Força x Técnica” e contará com a participação do docente da UNIFIPA Prof. Esp. Elton Bassi, pós-graduado em Fisiologia do Exercício pelo IMBRA e preparador físico de clubes, como América Rio Preto, Grêmio Catanduvense e Marília Atlético Clube e, atualmente, no JI-Paraná.

Na terça-feira (1º) “Fisiologia do exercício: uma aliada do profissional de Educação Física” será abordada pelo Prof. Dr. Cláudio André de Lira (foto), autor do livro “Fisiologia do Exercício”, um dos livros sobre o tema mais lidos do país.

Para o dia 02 (quarta-feira) o “Universo fitness” será o tema da palestra do Prof. Aílton Mendes da Silva (foto), Conselheiro do CREF-SP e do Condesporte-FIESP e Presidente do Sindicato das Academias do Estado de São Paulo.

‘Corrida de rua: fatores determinantes do desempenho’ será o tema da palestra da quinta-feira (3), com o Prof. Esp. Wanderson Barcellos (foto), docente da UNIFIPA e especialista em avaliação e treinamento de corredores.

Encerrando a Semana, o professor e ex-diretor de Esporte Educacional da Secretaria de Educação de São José dos Campos-SP, Renato Santiago (foto), falará sobre a ‘Educação Física Escolar’.

A coordenação do evento orienta que o link para acesso de cada palestra na plataforma ZOOM será disponibilizado diariamente no perfil @efunifipa no Instagram.

Ariane Pio

Da Reportagem Local