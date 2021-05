Vigilância Sanitária e GCM Divulgam Balanço Das Fiscalizações Realizadas

No último fim de semana a Vigilância Sanitária de Catanduva realizou uma blitz em bares. O objetivo da ação é averiguar in loco se os estabelecimentos estão seguindo as determinações da Fase de Transição.

De acordo com o balanço foram fiscalizados 31 estabelecimentos. Os fiscais alertaram os proprietários sobre as regras de funcionamento. Além disso, houve orientação quanto a prática dos protocolos sanitários de prevenção à Covid-19.

O Jornal O Regional questionou a Prefeitura sobre o boletim com as fiscalizações realizadas pela Vigilância Sanitária. Em resposta, o órgão informou que a divulgação será retomada na quarta-feira, dia 26.

O último boletim divulgado no dia 24 de Março constava que haviam sido feitas 8.100 vistorias e orientações, 229 autuações, 109 multas aplicadas e 05 interdições. O boletim leva em consideração as denúncias de Março do ano passado e deste ano.

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Catanduva também divulgou o balanço das ações no final de semana. Todos os boletins de ocorrência foram encaminhados à Vigilância Sanitária para as devidas sanções.

A Praça Domingos Borges da Costa, conhecida como Praça do Colegião, tornou-se um ponto de encontro para jovens que, irresponsavelmente, a utilizam para o consumo de bebidas alcoólicas e som alto, transformando o espaço em ponto de aglomeração. Somente na sexta-feira, pelo desrespeito as regras de transito, 17 multas foram lavradas. Uma ação conjunta entre GCM e Secretaria de Transito será feita no local para devolver a paz e tranquilidade aos vizinhos, que de moradores passaram a ser vitimas de som alto e algazarra.

Ainda na sexta-feira (21) circulou pelas redes sociais e whatsapp um “flyer” dizendo que haveria algum tipo de vento no bairro Horizon. Pelo sim pelo não, a GCM esteve no local e, pela sua efetividade, evitou qualquer tipo de evento.

O bairro Pompeu, divisa entre Catanduva/Paraiso e Palmares Paulista passou a ser monitorado pela GCM. Na segunda-feira (24) foi recebida denúncia de que o bairro, por ser afastado da cidade, passou a ser usado para realização de festas clandestinas. A Polícia Militar de Palmares Paulista passou a fiscalizar a entrada no bairro enquanto que a GCM apurava denúncia de festa clandestina nas proximidades. Se houve a festa, não foi dentro dos domínios de Catanduva.

Os bares continuam na mira da fiscalização da GCM. Todas as noites e principalmente aos finais de semana, vários bares conhecidos de Catanduva passam por fiscalização para o devido cumprimento dos protocolos sanitários e também, do horário de funcionamento. Os estabelecimentos flagrados em situação irregular são fotografados e boletim de ocorrência é elaborado. Todos, sem exceção, serão penalizados pelas suas condutas infratoras.

Edículas, áreas de lazer e chácaras passam pelo menos processo. Bairros conhecidos por terem varias chácaras e áreas de lazer passam por patrulhamento onde o drone é utilizado. Esse sábado, uma chácara, no Jardim dos Coqueiros, foi flagrada com aglomeração. Mais de 50 pessoas estavam no local, sob alegação de evento beneficente. Boletim de ocorrência elaborado, imagens das redes sociais e do drone serão encaminhadas para a devidas providências administrativas.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local