Vigilância Sanitária Divulga Balanço de Autuações em Comércios de Catanduva

A equipe da Vigilância Sanitária de Catanduva está na ativa para orientar, fiscalizar e coibir possíveis abusos quanto ao cumprimento das regras de enfrentamento ao coronavírus. Balanço das atividades aponta que os fiscais percorreram 5.164 estabelecimentos, 186 foram autuados, 104 multados e 3 interditados. O boletim leva em consideração as denúncias de Março a Outubro. Dentre os pontos comerciais fiscalizados estão os supermercados. Nesses locais, foram cobradas medidas de distanciamento e controle de aglomerações. A equipe também acompanhou o trabalho nos comércios varejistas de alimentação pronta para o consumo, como bares, restaurantes e padarias. A interpretação dos trechos dos decretos que fazem referência a esse segmento foi pacificada, posteriormente, pelo Governo Estadual e Municipal, esclarecendo dúvidas.

A Prefeitura de Catanduva disponibiliza canal direto para as denúncias, que podem ser feitas pelo telefone 3531-9184 (fiscalização), 3531-9315 (Vigilância Sanitária) e 153 (GCM). As denúncias também podem ser registradas pelo aplicativo Ouvidoria Catanduva, disponível para todos os tipos de celulares. O decreto municipal nº 7.802/2020, que institui o Núcleo de Fiscalização Covid-19, está disponível no site www.catanduva.sp.gov.br/coronavirus.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local