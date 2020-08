Vigilância Determina Retirada de Idosas Não Infectadas do Recanto Nosso Lar

A Vigilância Sanitária determinou a retirada de idosas que residem no Recanto Nosso Lar e que não estão infectadas pelo coronavírus.

A determinação foi feita para a diretoria da instituição que atende mulheres com Alzheimer, na tarde de ontem, depois da realização de mais uma rodada de testes para a Covid-19. As moradoras que testaram negativo para o coronavírus deverão ir para casa de familiares até que passe o período de transmissão da doença.

Ao todo, a instituição possui 38 idosas residentes e 27 casos confirmados da Covid-19. Um óbito já confirmado e outro em investigação.

Na tarde de ontem, equipes da Secretaria Municipal de Saúde fizeram testes em todas as moradoras do Lar. 20 testaram positivo. Outras sete idosas teriam confirmado antes.

A reportagem de O Regional tentou entrar em contato com a direção do Lar de longa permanência de idosas com Alzheimer, mas o telefone esteve o tempo todo ocupado.

A filha de uma moradora do Lar entrou em contato com a reportagem de O Regional na noite de ontem. Segundo ela, tentou falar com os profissionais do Recanto, no entanto, não recebeu informações. “Faz quatro meses que não podemos entrar lá por conta da pandemia. Eles não deixam fazermos visitas. Agora não sei se minha mãe está com a Covid-19 ou não. Ninguém da minha família recebeu informação”.

Em nota, divulgada ontem pela manhã, a Associação Beneficente Recanto Nosso Lar confirmava o falecimento de duas idosas pela Covid-19. “Informamos que desde o início da pandemia, estamos tomando todas as medidas necessárias e possíveis para a prevenção. Informamos que as visitas foram interrompidas desde o início da pandemia, com objetivo de garantir a segurança e diminuir as possibilidades de pessoas assintomáticas transmitirem o vírus para nossas idosas, no entanto, todo esse cuidado não foi o suficiente para evitar que o vírus entrasse na entidade”, afirmou.

“A secretaria de Saúde foi informada e imediatamente foi realizar os testes. Foi realizado testes em todas as idosas e funcionárias e tivemos somente um caso positivo, na qual a família foi informada e a sorologia foi colhida para a contra prova. Os familiares após serem orientados sobre a real demanda da instituição, optaram pela sorologia para a contra prova do teste rápido e, com esses resultados positivos, iniciamos imediatamente os protocolados de isolamento”, afirmava a nota.

São Vicente

Em texto encaminhado ontem, a Prefeitura de Catanduva afirmou que liberou R$ 28 mil, em parcela única, para reforçar as ações de enfrentamento ao coronavírus na Vila São Vicente de Paulo. O valor compõe plano de contingência apresentado pela instituição assistencial, que enfrenta surto de contaminação da Covid-19 entre seus residentes e funcionários.

Os recursos já estão na conta da entidade e serão utilizados para a contratação de seis cuidadores de idosos e aquisição de máscaras de proteção, produto de limpeza e materiais descartáveis, como marmitas, colheres e copos. O reforço financeiro é emergencial e se soma aos R$ 95 mil repassados mensalmente desde 2018.

A situação da Vila São Vicente de Paulo está sendo acompanhada pela Secretaria Municipal de Saúde, que monitora e desenvolve ações para conter o avanço da Covid-19 em asilos da cidade. Além da testagem em massa feita no local, o setor mantém uma enfermeira fixa na instituição para monitorar e orientar as condutas.

Conforme relatório da Associação de Assistência São Vicente de Paulo, até esta quinta-feira, dia 6 de agosto, 16 idosos residentes e seis funcionários testaram positivo para a Covid-19. Quatro idosos morreram em decorrência da doença. A instituição abriga, no total, 81 pessoas da terceira idade, entre homens e mulheres.

