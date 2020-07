Vídeo Do Zoo De Catanduva Desta Semana Traz Visitação No CEA

O primeiro vídeo foi postado a um mês de lá pra cá toda semana tem novidade, nesta semana a profissional encarregada do setor, Roseli Aparecida Fregülia Alexandre, mostra o local do CEA (Centro de Educação Ambiental) explicando o que se pode fazer nas salas além de muitas dicas sobre a natureza.

A cada semana, um novo vídeo será publicado de forma simultânea nas redes sociais da Prefeitura, Secretaria de Meio Ambiente, Zoológico Municipal e Centro de Educação Ambiental (CEA). Rose ainda disse que o próximo vídeo será bem divertido já que mostrará os viveiros do Zoo. Lembrando que o conteúdo integra o plano de trabalho da cidade que é alvo de avaliação do Programa Município VerdeAzul.

“Por meio dessa importante ferramenta, tão presente, que é a internet, buscamos promover o encontro da nossa equipe, que sempre atua em prol da educação, e as crianças. Dessa forma, conseguimos expandir o alcance dos ensinamentos, já que além delas, os pais, avós, tios e tantos outros familiares poderão visitar o zoológico de forma virtual, por meio dos vídeos”, destaca o secretário de Meio Ambiente e Agricultura, Marcos Queiroz Coelho.

As produções do “Zoo em Ação” tem envolvimento dos funcionários e outros voluntários. Como medida de enfrentamento ao coronavírus, o espaço está fechado para a visitação. O CEA, que completou 10 anos de história em abril, também terá seu conteúdo feito de forma digital no período. A preparação e a busca por novos conhecimentos para as crianças continuam, com a certeza de que quando a visitação for liberada, o encontro com a aprendizagem vai ganhar um novo capítulo.

Pagina do Facebook da Secretaria de Meio Ambiente: https://www.facebook.com/Secretaria-Municipal-de-Meio-Ambiente-e-Agricultura- 113175576773583 ou Página Oficial da Prefeitura de Catanduva: https://www.facebook.com/prefeituradecatanduva.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook