Vida e Obra de Padre Albino São Temas de Curta Metragem em Catanduva

A Vida e Obra de Padre Albino são tema de Curta Metragem em Catanduva. O concurso, promovido pela Fundação Padre Albino, está com inscrições abertas até o dia 31 de agosto. Alunos e professores da Educação Básica de Escolas Públicas podem se inscrever gratuitamente. A informação foi divulgada ontem (20) pela Fundação.

“O projeto tem por objetivo originar ações que promovam o conhecimento da vida e obra de Padre Albino, fortalecer ações de solidariedade, ampliação do voluntariado e incentivar a produção e uso deste material como ferramenta de apoio pedagógico, mantendo viva a importante história de Padre Albino para a cidade. A intenção do projeto, também, é que os trabalhos realizados pelos alunos não se encerrem com a elaboração do vídeo, mas que seja sistemático e contínuo” informou o órgão por meio da Assessoria de Comunicação.

Com o tema “Perpetuando a solidariedade”, a iniciativa tem apoio da Diretoria Regional de Ensino, que recebeu os coordenadores da Comissão dos 100 anos e da gincana, Mauro Assi e Silene Fontana, respectivamente, para divulgação em reunião com diretores de escolas de Catanduva e região. “Essa construção colaborativa entre nós educadores e a Fundação garante acessibilidade ao conhecimento histórico regional e fortalece o estímulo à leitura, escrita e utilização dos recursos tecnológicos pelos jovens”, afirmou a Dirigente Regional de Ensino, Profª Luciana Bianchini Lopes Pereira.

De acordo com o regulamento, as escolas deverão enviar apenas um curta-metragem para o concurso. Os filmes poderão ter no máximo três minutos de duração e deverão ser captados através de celulares ou câmeras digitais domésticas que apresentem boa qualidade de imagem e som. As produções inscritas serão submetidas a julgamento, sendo premiados os melhores de cada categoria.

Conforme informações da Fundação, a avaliação dos filmes será feita em três etapas: “De início por uma comissão técnica e depois pelo júri popular. Por fim, a comissão julgadora final indica os campeões das três categorias do concurso. O primeiro lugar contemplará o aluno, professor e a escola com celular, tablet e projetor de vídeo, respectivamente. Já para o segundo e terceiro lugares o prêmio será de um celular”, revelaram.

A divulgação das produções vencedoras será no dia 04 de novembro. O regulamento completo do concurso pode ser conferido através do site www.fundacaopadrealbino.org.br/100anos.

