Viatura dos Bombeiros de Catanduva é citada em trabalho monográfico

Os Alunos do Curso de Habilitação ao Quadro Auxiliar de Oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo – CHQAOPM, FERNANDO CRIADO ZANFOLIN e RODRIGO DE JESUS PADULA, citaram como exemplo em seu TCC –Trabalho de Conclusão de Curso, uma das viaturas do Corpo de Bombeiros de Catanduva. A viatura em questão é um modelo com tração 6 x 4, conta com 12.000 litros de água e é empregada em fogo em mato, apoio de água em grandes incêndios e também para atendimento direto em incêndios em edificações diversas.

De acordo com o Capitão e Comandante do 2º Subgrupamento de Bombeiros, José Luciano Val, o trabalho realizado pelos alunos trouxe honra e felicidade ao quartel. “Me sinto feliz e muito honrado com a citação, pelo fato do trabalho elaborado pelos alunos levar ao conhecimento de todo Estado de São Paulo e outros Estados o nome e respeito que o Corpo de Bombeiros de Catanduva, vem adquirindo com o passar dos anos”, destacou.

Para elaborarem o TCC os alunos consultaram varias unidades do Corpo de Bombeiros, com objetivo de conseguirem uma proposta esclarecendo a importância da padronização de especificação técnica para aquisição de viaturas Auto Bomba Salvamento atendendo a NBR 14096, no Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local