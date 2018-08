Viaduto Castelo Branco Ganha Nova Cor Com Reconstrução de Catanduva

O viaduto Castelo Branco está ganhando nova cor. O motivo, de acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura, seria uma reestruturação em Catanduva. A antiga cor usada no espaço, azul e alaranjado, já foi motivo de ação na justiça.

Nossa reportagem percorreu o trecho na tarde de ontem (21) e viu parte do viaduto recebendo a coloração verde. O setor aponta que as obras e as reformas são feitas de maneira simultânea. Vários prédios e espaço públicos seriam beneficiados nessa etapa.

“Além do viaduto Miguel Pachá, estão sendo reformados os prédios do Postão, que abrigará o CEM, do antigo velório da rua Cuiabá, que será a nova sede da Funerária Municipal, e do antigo centro comunitário do Nosso Teto, que abrigará um CRAS. Também seguem em andamento as obras do Terminal Rodoviário e do Teatro Municipal e, em breve, será retomada a construção das escolas infantis do Alto da Boa Vista e do Glória 5”, informa o setor.

No comunicado o setor aponta que o trabalho de recuperação do Parque Mandaçaí e do Zoológico Municipal continua. Além da construção de duas novas praças no Nosso Teto e Engrácia. “Dragagem do rio São Domingos, pintura de solo em várias ruas e avenidas, construção de lombofaixas na avenida José Nelson Machado, recuperação de praças e canteiros, colocação de grama no talude do córrego Retirinho, reforma e construção de muro nas escolas Nelson Musa e Albertina Spanazzi, recuperação do pavimento das avenidas Olímpia e Benedito Zancaner e instalação de galerias de águas pluviais no bairro Pedro Nechar”, complementa o setor por meio de nota.

Com relação ao saneamento básico está em construção uma nova unidade de captação de água entre os bairros Engrácia e José Cury. “Por fim, a Prefeitura está fazendo a abertura da nova marginal de acesso aos bairros Nova Catanduva, Imperial e Gabriel Hernandes”, finaliza.

Ação na justiça

Foi em julho de 2016 que a Justiça Eleitoral aplicou multa de R$ 5 mil ao então prefeito Geraldo Antonio Vinholi, depois de acolher denúncia do Ministério Publico Eleitoral por possível propaganda antecipada nas pinturas de prédios públicos e propagandas nas cores azul e alaranjado que teriam sido usadas por Vinholi em campanhas eleitorais de anos anteriores.

“A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral entende que a utilização ostensivas de cores relacionadas a candidatos na pintura de prédios e obras públicas ou mesmo em folhetos e impressos distribuídos ao público, contém pedido subliminar de voto e caracteriza propaganda eleitoral antecipada (irregular)”, constava na decisão do juiz Alceu Correa Júnior.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local