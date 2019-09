Via Sol Define Procedimentos Para Devolução Dos Cartões MOVE

A Via Sol definiu os procedimentos que devem ser seguidos pelos usuários do transporte coletivo para requerer a devolução de créditos remanescentes nos cartões. A iniciativa foi apresentada à Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU) ontem (24). A empresa atuou de forma emergencial até 30 de julho em Catanduva.

Para solicitar a devolução dos valores dos cartões, é necessário escrever uma carta/formulário que deverá conter o nome do usuário, RG e CPF, nome da mãe, número do cartão de transporte (Move), tipo do cartão (comum, escolar ou vale-transporte), além de endereço, telefone e email.

Os dados bancários também devem ser apresentados para o depósito do saldo. Para isso, é necessário indicar no documento o banco e números da agência e conta – que deve ser, obrigatoriamente, no nome do titular do cartão.

Com os dados preenchidos e descritos, é preciso encaminhar a carta e o cartão de transporte para a Via Sol Transportes Rodoviários, Avenida Otto Hernani Muller, nº 10, Jardim Tamoio, CEP 14.800-630, Araraquara (SP). O material deve conter como destinatário a senhora Elisabete Cristina de Jesus.

O documento também pode ser entregue na Central de Atendimento da Prefeitura, no guichê da Secretaria de Trânsito, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. O envio será realizado semanalmente à Via Sol. Nos dois casos, é preciso entregar o cartão físico para garantir a conferência dos créditos. A STU auxiliará com a divulgação sobre o procedimento no Terminal Urbano.

Relembrando – Há seis meses quando a Via Sol já estava atuando na cidade, o número de cartões chegou a mais de 5 mil cartões Move, emitido pela Via Sol para uso do transporte coletivo do município. Tentamos contato com a empresa, mas não houve retorno até o fechamento desta edição para saber o número exato de cartões que a empresa deve reembolsar.

Ariane Pio

Da Reportagem Local