Via Rápida Chega a Catanduva Com Oferta De Três Cursos

O Governo do Estado de São Paulo anunciou três cursos profissionalizantes gratuitos para nossa Cidade Feitiço. As aulas são do programa Via Rápida Emprego e as opções são para açougueiro com especialização em cortes e manipulação de carnes, pizzaiolo e assistente administrativo. As inscrições ficam abertas até amanhã, dia 12 de outubro, e podem ser feitas no site www.viarapida.com.br.

A previsão é que as aulas tenham início já no dia 16 deste mês. Para os interessados que não possuem acesso à internet, é possível obter apoio no programa Caic Jovem para realizar a inscrição. O local e horário das aulas serão divulgados posteriormente.

“O curso de açougueiro capacita o aluno para desenvolver atividades relacionadas a desossa, limpeza e cortes de carnes de diferentes tipos: aves, suínos, bovinos e peixes, mantendo a higiene e limpeza do produto e do local de trabalho. Nas aulas de pizzaiolo, o aluno aprenderá técnicas para o preparo de massas de pizza, foccacia, crostine, molhos, temperos e recheios diferenciados, de forma artesanal e caseira, utilizando adequadamente os ingredientes necessários e aplicando corretamente as regras de higiene e segurança alimentar. Já o curso de assistente administrativo possibilita a realização de atividades de rotinas administrativas, organização de documentos e apoio logístico no ambiente de trabalho da empresa, de acordo com normas e procedimentos técnicos de qualidade”, informa a nota oficial a respeito dos novos cursos.

Via Rápida

Tendo como objetivo principal a geração de qualificação profissional para jovens e adultos, o Via Rápida oferece cursos de até 100 horas de duração. As oportunidades atendem à demanda do mercado de trabalho de cada região. O público-alvo é formado por jovens e adultos a partir de 16 anos, alfabetizados ou que possuem escolaridade mínima e desempregados.

Da Reportagem Local