Via Rápida Abre Inscrições Para 18 Mil Vagas Para Cursos Gratuitos Online

O programa Via Rápida Virtual está com inscrições abertas até o dia 05 de Abril, para cursos gratuitos de qualificação profissional nas áreas de gestão e tecnologia de informação. No total, serão disponibilizadas 18 mil vagas. Essa é uma boa alternativa para estudar e aprender algo novo durante o período de recomendação de isolamento social no enfrentamento ao coronavírus, causador da doença COVID-19. As inscrições e as aulas são realizadas de forma online pelo site www.viarapida.sp.gov.br. Para se inscrever, o candidato precisa ter idade mínima de 16 anos e residir no Estado de São Paulo.

Caso o número de inscritos seja superior ao número de vagas, serão priorizadas as pessoas desempregadas, com baixa renda e com deficiência. A convocação dos candidatos selecionados ocorrerá por e-mail. As aulas têm previsão de início no dia 13 de abril e os cursos virtuais deverão ser concluídos em até dois meses. Para receber o certificado, o aluno deve completar a carga horária completa do curso virtual.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook