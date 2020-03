Veterinária dá Dicas de Como Entreter os Pets Durante Quarentena

Em tempos de quarentena por conta do novo coronavírus (Covid-19), toda a rotina mudou. E não foi só das pessoas, dos pets também. Obviamente mais felizes por terem seus tutores mais próximos – a maioria em casa o dia todo. Porém, devido ao isolamento, alguns cães tiveram suas vidas mudadas, passaram a ficar mais tempo dentro de casa; alguns não fazem mais seus passeios diários.

Pensando nisso, a médica veterinária Melissa Bolzan Bueno dá algumas dicas para entreter os pets durante esse período. “É importante manter os passeios diários, com tempo máximo de 10 minutos, em horários com pouca circulação de pessoas nas ruas (início da manhã e à noite);

ao chegar do passeio, limpar as patinhas, se possível, com um pouco de álcool, mas atenção: se o cachorro tiver alergia ou alterações de pele, é melhor evitar e limpar com lenço umedecido ou água e sabão, secando bem para evitar fungos e bactérias; higienizar a coleira com álcool ao chegar do passeio e lavar a coleira toda semana”, explicou.

Há atividades que também podem ser realizadas em casa. “É bom deixar o animal sempre próximo do tutor nos afazeres da casa; brincar com bolinhas ou outros brinquedos que o animal tenha. Pode também pegar uma garrafa pet e colocar um pouco de arroz/feijão para brincar com o bichinho, passear no quintal e respeitar o tempo dos animais”, destacou.

Os pets idosos merecem atenção especial. “Para os animais idosos, respeitar o silêncio e o horário de dormir, além de manter sua rotina e não mudar a alimentação para que não adoeçam”, finalizou.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

