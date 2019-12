Veterinária Alerta Sobre os Danos dos Fogos de Artifício aos Pets

Se para os humanos o som da explosão de fogos de artifício pode incomodar e assustar, imagine quais são os impactos dos fogos de artifício em animais domésticos, que possuem ouvidos muito mais sensíveis a barulhos e ruídos? O barulho dos fogos de artifício deixa os animais desesperados. Eles fogem, se machucam, têm ataques de pânicos, desmaios e alguns chegam até a falecer, tamanho é o estresse causado pelos ruídos dos fogos.

Ser um tutor responsável significa que você deve prestar atenção no quanto seu pet é sensível a esse tipo de barulho para, caso seja necessário, tomar as medidas necessárias para dar o conforto que ele precisa neste momento. De acordo com a veterinária Isabela Saes, existem alguns sinais que dão indícios de que os animais de estimação estão assustados com os rojões. “Além do estresse, a agitação pelo barulho pode causar ferimentos quando os animais buscam abrigos, podem causar vômito e diarreia devido ao aumento de temperatura. E em casos mais graves, pode até resultar em convulsões e desmaio”, destacou.

Em animais epiléticos, o barulho agrava situações de convulsões, mesmo com medicação controlada. Em pets cardiopatas, a arritmia cardíaca tem maior predominância. Porém esse problema não afeta somente os pets. Aves ao redor dos locais onde há queima de fogos acabam abandonando seus ninhos e, muitas vezes, abandonando seus filhotes para fugir dos barulhos ensurdecedores. A queima de fogos não atinge somente os animais domésticos, muitos locais afastados dos centros urbanos onde há a comemoração com fogos, como praias, clubes no interior, chácaras, etc, também são o habita de animais silvestres, que também sofrem com os impactos do barulho gerado pelos fogos de artifício.

Existem algumas dicas para amenizar os impactos causados pelos fogos. “Alguns medicamentos podem ser utilizados para deixar os animais mais tranquilos. O ideal é o tutor falar com um médico veterinário para a indicação do medicamento adequado para o seu cão. Evitar deixá-los sozinhos, mas se for inevitável, fechar as portas e janelas para abafar o barulho. Permita que ele se esconda onde se sentir seguro, mas fique sempre de olho.

Ligue a tv ou o rádio, barulhos familiares ajudam eles se acalmarem

Evite pegar no colo e haja naturalmente para não reforçar que algo estranho está acontecendo”, finalizou.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local