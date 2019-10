Vestibular Unificado 2020 Da UNIFIPA Abre Inscrições Amanhã

A partir de amanhã, dia 1 de novembro, serão abertas as inscrições para o vestibular unificado 2020 da UNIFIPA – Centro Universitário Padre Albino. Elas podem ser efetuadas través do site www.unifipa.com.br. A taxa de inscrição será de R$ 30, que poderá ser paga em qualquer agência bancária ou casas lotéricas. Esse processo seletivo servirá para os cursos de Administração, Biomedicina, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Agronômica, Farmácia e Pedagogia.

As provas serão aplicadas de 20 a 29 de novembro, com duração de duas horas, com questões de Conhecimentos Gerais (sendo 40 questões de múltipla escolha, divididas em 10 de Português, cinco de História, cinco de Geografia, cinco de Biologia, cinco de Matemática, cinco de Química e cinco de Física e Redação em Língua Portuguesa). A aplicação das provas será em formato digital em sala de informática no câmpus escolhido pelo candidato após o agendamento da prova.

A divulgação dos resultados do processo seletivo será feita por meio de um edital com a classificação geral a partir do dia 4 de dezembro, também pelo site www.unifipa.com.br. O período para efetivar as matrículas será de 5 a 10 de dezembro, das 8h00 às 21h00, na secretaria do curso escolhido.

Medicina

Vale ressaltar que o vestibular unificado não contempla o curso de Medicina da UNIFIPA, o qual possui um processo seletivo distinto.

As inscrições aos interessados foram até o dia 17 de setembro, sendo que as provas do vestibular foram aplicadas este mês, nos dias 12 e 13 de outubro. O resultado do processo de seleção de novos alunos será divulgado na próxima quarta-feira, dia 6 de novembro, e a abertura para as matrículas aos que forem selecionados dentro das 100 vagas oferecidas será feita no dia 8.

Da Reportagem Local