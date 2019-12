Vestibular Da Univesp Será Hoje No Barão E Conta Com 259 Inscritos

A prova do vestibular da Univesp – Universidade Virtual do Estado de São Paulo será realizada hoje, dia 1 de dezembro, com início às 13h00. Em Catanduva, o exame será na Escola Estadual Barão do Rio Branco, na Praça Roosevelt, número 143, contando com 259 candidatos inscritos que irão concorrer a 70 vagas ofertadas para cursos gratuitos em 2020.

“As provas terão cinco horas de duração. O aluno deverá ficar pelo menos duas horas dentro da sala e não será permitido levar o caderno de questões.

O portão será aberto ao meio-dia e fechado às 13 horas. A orientação é que o candidato leve caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto e borracha. Também é necessário apresentar o original de um documento pessoal com foto, como RG ou CNH”, diz a nota oficial encaminhada ao O Regional.

O exame será dividido em duas partes: redação e prova com 56 questões, cada uma com cinco alternativas (A, B, C, D e E), sendo das disciplinas de Matemática, Português e Literatura Brasileira, Inglês, História, Geografia, Química, Biologia e Física. Aos que forem prestar, o gabarito oficial será divulgado na segunda-feira, dia 2, no site da Univesp (http://vestibular.univesp.br) Já o resultado oficial poderá ser conferido no dia 20 de janeiro. “Os alunos que optaram pelo eixo de conhecimento em Computação farão a escolha do curso após um ano e meio. As opções são: Bacharelado em Tecnologia da Informação, Bacharelado em Ciência de Dados e Engenharia de Computação. Já os ingressantes nas Licenciaturas cursarão um ano de ciclo básico, com opção de habilitação a partir do segundo ano em Letras, Matemática ou Pedagogia”, complementa a informação.

Vale ressaltar, ainda, que os cursos são totalmente gratuitos e realizados em AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem, plataforma on-line na qual os estudantes são capazes de desenvolver atividades acadêmicas, que incluem assistir a videoaulas, acessar material didático, bibliotecas digitais e tirar dúvidas do conteúdo com tutores e facilitadores. O polo da Univesp Catanduva é no campus do IMES – Instituto Municipal de Ensino Superior, que oferece a infraestrutura necessária, como computadores, impressoras e acesso à internet, além de realizar atividades como provas e discussões em grupo. No local, também podem ser solicitados serviços de secretaria acadêmica e esclarecimento de dúvidas.

Da Reportagem Local