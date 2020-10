Vereadores Rejeitam Requerimentos de Urgência Para Votação de Projetos

Os vereadores de Catanduva rejeitaram requerimentos de urgência que solicitavam a inclusão de projetos na pauta da sessão ordinária realizada ontem pela Câmara de Catanduva.

Houve discussão sobre a “real urgência” em aprovar as propostas apresentadas.

Dentre os pedidos, dois foram formulados pelo presidente do Legislativo, Luís Pereira e tratavam sobre abrir crédito especial suplementar no orçamento – recurso de uma emenda parlamentar do deputado federal “Tiririca” e outro no mesmo molde.

Dentre eles, um que abre crédito especial de R$ 5 milhões para manutenção das despesas com pessoal, obrigações patronais, tributárias, principal da dívida contratual resgatada e sentenças judiciais.

O outro pedido foi feito pelo vereador Wilson Aparecido Anastácio, Wilson Paraná, que regulamenta o acionamento de buzinas do trem.

Com a rejeição dos requerimentos , os projetos seguem em tramitação normal.

Karla Konda

Editora Chefe