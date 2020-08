Vereadores e Pré-candidatos Opinam Sobre Empréstimo Milionário e Gastos

Vereadores e pré-candidatos à prefeitura de Catanduva opinam sobre empréstimo milionário realizado e gastos que podem ser considerados desnecessários frente a crise que vivenciamos hoje em todo o país.

André Beck considerou absurdo deixar uma dívida de quase R$ 6 milhões para os próximos prefeitos. “É um absurdo. Eu votei contra na época. Será uma dívida para ser paga em um mandato e meio do outro”, afirmou.

Beck ainda ressaltou a licitação e contratação para uma rede de fibra ótica. “Numa licitação que não compensa para o município. Não compensa hoje ter uma rede própria. Temos muitas empresas a disposição que prestam esse serviço e que tem muito mais expertise e já tem investimentos na cidade. Uma situação que demanda equipe especializada e, mais uma vez, a prefeitura de Catanduva dando dinheiro para outros municípios em vez de prestigiar empresas de Catanduva. Coisa que poderia ser feita com investimentos muito menores. Poderia ser por setor, contratar mais de uma prestadora. É absurdo ainda maior no momento em que estamos vivendo. Qual empresa está pintando sua fachada atualmente? Acho que a prefeitura ainda não caiu na real”.

Ditinho Muleta também se posicionou contrário. “Votei contra a iniciativa do Projeto de Lei nº 18/2018, que originou a Lei Municipal nº 5.931, de 29 de maio de 2018, que autorizava o Poder Executivo a contratar financiamento no valor de R$ 5.885.822,00, do Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos – PMAT. Cabe ressaltar, que ao longo do mandato, repudiei toda e qualquer operação que resulte em despesas desnecessárias, que não vão ao encontro dos interesses da nossa sociedade, principalmente, por visualizar a crise financeira que a cidade de Catanduva vem atravessando ao longo desses últimos anos”.

“O Poder executivo vem dizendo que não tem dinheiro para isso, para aquilo. Não paga o dissídio dos servidores, mas temos de considerar que esse é o “Modus operandi” desse governo. Que no passado, o senhor Afonso Macchione Neto, contraiu dívidas enormes para o município em dólar e isso custa milhões. Agora rede de fibra ótica, no momento em que o clamor popular e a situação em que vivemos que é de total atenção e cuidados que a pandemia do novo coronavírus exige, com toda uma população que vem sendo sacrificada, nossos comerciantes, contrair dívida para o próximo prefeito é de total irresponsabilidade, pois os desafios para os próximos anos são grandes”, comentou Wilson Paraná.

A pré-candidata Beth Sahão também se manifestou: “embora esse empréstimo já tenha sido feito, oferecido pelo governo federal, mas a prefeitura no momento como esse, de pandemia, que já tem dívidas enormes, que foram contraídas para construir parques, que aliás, estão abandonados. Uma dívida em dólar e que agora está quase R$ 6 . É uma irresponsabilidade usar mais dinheiro para poder ampliar a dívida da Prefeitura. Já tem muitas, inclusive com a Previdência, com os servidores, uma ação que os servidores já ganharam na Justiça e até agora prefeitura não honrou. Ela precisa encontrar alternativas para poder pagar essa dívida. Eu sugiro que um programa como este, pintura do Paço municipal, rede de fibra ótica, poderia muito bem aguardar até a situação melhorar para depois ser utilizado. Neste momento temos outras prioridades.

Os bairros estão abandonados, as praças estão absolutamente descuidadas, lâmpadas que não conseguem ser trocadas, a cidade não tem mais nenhum tipo de intervenção para que possa melhorar e a prefeita querer pagar mais empréstimos. Deixa isso quieto. O mar não está para peixe. Os desafios são enormes. Minha sugestão é que esses recursos fiquem parados, por enquanto, porque se eles não podem ser utilizados em áreas que são extremamente necessárias, então a prefeitura que tenha a responsabilidade de não aumentar ainda mais a sua dívida pública”.

O pré-candidato Ricardo Rebelato afirmou que o momento atual pegou a todos de surpresa. “Acreditamos que a modernização de Catanduva é necessária, mas o momento pegou a todos de surpresa. Não posso criticar neste momento uma ação que se mostrava necessária a anos atrás antes da pandemia, os prédios da prefeitura se comunicavam via rádio, impossibilitando a comunicação rápida e até instalação de programas que precisavam de uma boa rede de comunicação”.

Roberto Cacciari foi o mais sucinto. “Penso que só chegando à prefeitura que terei uma ideia dos reais comprometimentos. Não se pode afirmar nada agora”, disse.

O pré-candidato Padre Osvaldo de Oliveira Rosa segue internado por conta da Covid-19 e, por este motivo, não se manifestou a respeito.

Karla Konda

Editora Chefe