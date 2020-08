Vereadores Aprovam Prazo de 30 Dias Para Respostas do Executivo

Os vereadores de Catanduva aprovaram por unanimidade o prazo de 30 dias para respostas do Poder Executivo a questionamentos realizados por meio de requerimentos e solicitações de documentos. O prazo foi fixado em dois projetos – um de Emenda a Lei Orgânica do Município e outro de Resolução, ambos assinados pela Mesa Diretora da Câmara.

Há dois meses, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo considerou inconstitucional artigos das leis municipais que tratavam sobre o mesmo tema e com isso, vereadores de Catanduva não podem mais exigir prazos e nem penalizar a administração municipal se não receberem informações ou respostas de requerimentos ou ofícios. Na alteração, os representantes do Legislativo obrigavam a administração direta e indireta a procedem o envio de documentações em um prazo de 15 dias, sujeitos a infração político-administrativa, caso descumprissem o cronograma.

Nos novos projetos, a Câmara não determina penalidade para o cumprimento do prazo. Apenas fixa como 30 dias a obrigatoriedade das administrações – Direta e Indireta – para encaminhar os documentos solicitados.

Karla Konda

Editora Chefe