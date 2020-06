Vereadores Aprovam Moção de Solidariedade Para Manifestações Contra Racismo

O presidente da Câmara de Catanduva, Luis Pereira e demais vereadores elaboraram “Moção de Solidariedade” para as manifestações contra demonstração de racismo.

Na noite de terça-feira, 09 de junho, durante a 136ª Sessão Ordinária, o Presidente da Câmara A iniciativa surgiu em face do assassinato do afro-americano George Floyd, ocorrido no dia 25 de maio de 2020, depois que policiais de Minneapolis, agiram de forma brutal, gerando revolta social em todo o mundo, além de onda de protestos antirracistas e contra a violência policial, em diversas cidades e Estados do País norte-americano.

De acordo com Chefe do Legislativo, “não podíamos ficar inertes a esta situação, pois imaginávamos que estivesse erradicado esse sentimento de ódio para com os negros e seus descendentes, mas esta atitude veio ferir nosso íntimo, despertando-nos indignação. Infelizmente atitudes como estas, vindo de autoridade policial. O ato impugnado e inexplicável veiculado mundialmente demonstra que ainda existe esse sentimento racista incrustados em algumas pessoas, que não deveriam fazer parte do sistema de segurança de qualquer país”.

Luis Pereira ainda complementou que, “embora a presente moção, seja uma manifestação singela de demonstrar que esta Casa de Leis, por iniciativa deste Presidente e agraciada com o beneplácito favorável dos demais vereadores da Câmara Municipal de Catanduva, não ficou inerte a este ato grotesco e selvagem por parte dos policiais, que culminou com a morte de George Floyd, que não teve a mínima chance de defesa, mesmo dizendo repetidamente “ I can’t breathe!” – “Não consigo respirar!”, sentimento este que certamente reflete os sentimentos de milhões de pessoas do nosso país e do mundo, incluindo nossa cidade de Catanduva, onde convivemos com uma população considerável de afrodescendentes”.

A moção foi aprovada por unanimidade e encaminhada a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília.

