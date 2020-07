Vereadores Aprovam Empreendimento de Interesse Social em Área Habitacional

Vereadores de Catanduva aprovaram projeto de lei complementar, de autoria do vereador André Beck que declara como empreendimento de interesse social, área adquirida pela Associação Bom Pastor para a construção de habitações sociais. A proposta foi inserida na Ordem do Dia depois de requerimento de urgência. A Associação Bom Pastor é administrada pelo padre Osvaldo de Oliveira Rosa.

A venda dos terrenos nessa área foi feita para famílias de até três salários mínimos. O mesmo tema também está incluindo em novo texto do Plano Diretor do Município.

Beck subiu a Tribuna e defendeu a proposta. “Eu entendo que a Câmara pode aprová-lo. Acho importante a Câmara enfrentar esse tema, são milhares de família aguardando esse projeto. Eu juntei ao processo cópias de documentação de tramitação do projeto junto à Prefeitura. A associação não tem fins lucrativos, o projeto não tem fins lucrativos. Milhares de pessoas se uniram, pagaram por essa área, foi registrado em cartório e está tramitando”, disse.

O projeto recebeu duas abstenções de votos. A do presidente da Câmara, Luís Pereira, que se justificou: “Por este vereador ter sido citado em denúncia que tramita no Judiciário de Catanduva”.

Amarildo Davoli também justificou a abstenção do voto. “é momento inoportuno, ano eleitoral e o projeto eu considero inconstitucional porque deveria ser feito pelo Executivo. Peço até desculpa para associação, mas por esses motivos, abstenho do voto”.

Daniel Palmeira votou favorável ao projeto e falou a respeito: “Existem bloqueios judiciais, e o projeto é inconstitucional. Vou votar sim em respeito às famílias, mas se a prefeita vetar serei favorável ao veto”.

Entenda

Desde 2017, a Associação Bom Pastor tem buscado implantar o Projeto de Habitação Social Coletiva. A primeira área comprada, por meio do projeto social, foi em dezembro de 2017 e 1.100 famílias participaram da divisão e pagamento. A área está localizada acima do Jardim dos Ipês e ao lado do Residencial Pachá II .Em 2019, a justiça determinou os bloqueios das contas da Associação Bom Pastor e proibiu novas negociações.

O projeto tem como objetivo ajudar famílias carentes na aquisição de um terreno de 200 metros quadrados a preço bem abaixo do valor comercial.

Karla Konda

Editora Chefe

