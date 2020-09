Vereador Questiona Valor Economizado pela Administração Com a Suspensão de Atividades

O vereador Benedito Alexandre Pereira, Ditinho Muleta, elaborou requerimento no qual pede informações ao Executivo sobre possível economia feita pelo município por conta da suspensão de atividades e serviços devido a pandemia do novo coronavírus.

No documento, o parlamentar afirma: “É publico e notório que a Prefeitura de Catanduva vem deixando de arcar com diversas despesas costumeiras de administração, por conta do triste momento que vivemos, que é a pandemia da Covid-19. Sabemos que muitas despesas vinculadas aos serviços prestados e desenvolvidos pelas secretarias municipais foram reduzidas ou até mesmo suspensas por tempo indeterminado por conta das normas obrigatórias de isolamento e distanciamento social. Portanto, suspensão dos serviços e atividades cumulados com a redução de despesas, resultam em uma economia compulsória administrativa”, afirma.

O vereador lista ainda o que pode ter gerado “economia”. “Dentre as economias forçadas e notáveis podemos citar algumas, tais como: a redução de gastos com energia elétrica nas escolas municipais, que estão com atividades suspensas, bem como, suspensão de produção de merenda escolar, ausência de despesas com o transporte escolar, suspensão de projetos culturais, ausência de projetos esportivos, prédios municipais com número reduzido de funcionários, dentre outras medidas que resultam em um rol de despesas mais enxutas para o erário. Traçadas essas considerações, requeiro saber qual foi a economia da prefeitura mês a mês desde o inicio da pandemia e qual destinação destes recursos”, finaliza o vereador.

Karla Konda

Editora Chefe