Vereador Pede Testes Para Covid-19 Em Servidores da Câmara

O vereador Benedito Alexandre Pereira, Ditinho Muleta, solicitou por meio de requerimento, a realização de testes rápidos para a Covid-19 em servidores comissionados e efetivos da Câmara de Catanduva.

O documento foi endereçado ao presidente do Legislativo, Luís Pereira.

De acordo com o parlamentar, o pedido é para tranquilizar os trabalhadores, diante de caso confirmado da Covid-19 em um dos servidores comissionados e a confirmação da doença também em uma filha de um funcionário.

“Considerando que nos últimos dias, esses servidores estavam em plena atividade na Câmara, tendo contato direto com os demais servidores e por entender a necessidade de ser realizado este teste coletivo, requeiro que o presidente da Câmara informe sobre a possibilidade em caráter de urgência, adquirir testes rápidos para a Covid-19 para testar todos os servidores da Casa de Leis, por questão de segurança, prudência e acima de tudo respeito e responsabilidade do Legislativo catanduvense”.

O documento foi protocolado nesta segunda-feira e deverá ainda passar por aprovação dos demais parlamentares.

Karla Konda

Editora Chefe

