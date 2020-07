Vereador Pede Mais Leitos de Enfermaria Para Atendimento de Pacientes com Covid

O Vereador Cidimar Roberto Porto elaborou requerimento direcionado a diretora regional de Saúde Silvia Elisabeth Forti Storti. No contexto, pedido para que a Departamento Regional de Saúde verifique a possibilidade de aprovar a ampliação de leitos exclusivos de enfermaria para atendimentos do Sistema Único de Saúde (SUS), de pacientes com a Covid-19, no Hospital Emílio Carlos. O requerimento foi feito verbalmente durante sessão ordinária de terça-feira e aprovado pelos demais parlamentares. O Departamento Regional de Saúde é o órgão que coordena a aplicação de recursos do estado para a região. “Na minha opinião os 22 leitos de enfermaria existentes no Emilio Carlos são poucos porque é para Catanduva e mais 17 cidades. Uma media de 1,2 leitos por cidade. O número de leito oferecido é insuficiente. O pedido é para amenizar o problema que tem aumentado a cada dia”, disse o parlamentar.

Atualmente, a taxa de ocupação na enfermaria do Emílio Carlos é de 90%. Ou seja, tinha até ontem 2 leitos vagos. Estavam internados 11 pacientes de Catanduva e 09 de cidades da região, conforme o boletim do coronavírus divulgado ontem.

Karla Konda

Editora Chefe

