Vereador Aciona Órgãos Ambientais Para Analisarem Água Despejada no São Domingos

O vereador André Beck acionou órgãos ambientais para apurarem água despejada no Rio São Domingos, em área rural de Catanduva. Segundo o parlamentar, ele teria recebido uma denúncia de que esgoto estaria sendo jogado diretamente no rio.

“Recebi uma denúncia de que a Saec estaria depositando esgoto sem tratamento no Rio São Domingo. Constatei realmente que o aspecto da água, escura, com muita espuma, cheiro ruim. Então vou acionar a Polícia Ambiental, o Ministério Público ambiental e Cetesb, enfim, as autoridades que tem condições de apurar a qualidade desta água. A prioridade da Saec é, por lei, o tratamento de água e esgoto. Não podemos deixar que uma cidade que paga 100% de água e esgoto e todo mundo sabe o valor que é em Catanduva. Quero acreditar que este despejo não está fora do padrão. Mas se estiver, é meu dever alertar as autoridades para tomar as medidas necessárias, se tiver de punir e se houver que fazer o reparo necessário, que seja feito”, afirmou.

Em nota a Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva afirmou: “ A SAEC esclarece que não há lançamento de esgoto in-natura no Rio São Domingos, como apontado em denúncia feita em rede social por um vereador. Na verdade, no local indicado está a tubulação final do emissário de esgoto tratado, onde ocorre a saída da água tratada das lagoas de aeração da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto)”.

Ainda segundo a Saec, a coloração escura é justificada pelo incremento do efluente da empresa Cocam, que, além dessa característica, apresenta odor de borra de café. A espuma é ocasionada pela velocidade que a água desce e o próprio tratamento. “Do contrário haveria mortandade de peixes. Mas pode-se ver a flora nativa e a água do rio com aspecto claro. A Saec garante os níveis de eficiência no tratamento de esgoto, tanto que tem esse ponto do rio cadastrado junto à Cetesb, incluindo a emissão de relatórios semestrais encaminhados à agência ambiental, indicando os valores de parâmetros especificados na legislação (oxigênio dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio, entre outros, todos atendendo à legislação vigente)”.

