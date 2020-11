Vento e Chuva Fortes Causam Alagamentos, Prejuízos, Falta de Energia e Queda de Árvores

Na tarde de ontem (18), por volta das 14h30 uma forte chuva caiu sobre Catanduva.

Diversas ocorrências de Árvores arrancadas pelo vento, alagamento de vias importantes da cidade como a Rua São Paulo, Avenida Palmares e dentre outras. Agência do Banco do Brasil, na rua Sete de Setembro teve de ser fechada porque parte do forro da agência desabou.

O jornal O Regional recebeu um vídeo em que a Biblioteca Municipal de Catanduva estava destruída pela chuva principalmente o auditório e parte da biblioteca onde se encontrava estantes de livros.

A equipe do jornal saiu para constatar tal veracidade do vídeo e chegando ao local foi verificado que o teto do auditório é de gesso e com uma provável calha entupida pode ter ocasionado a contenção de água e assim o teto do auditório não aguentou e cedeu parte do gesso, bem na parte da nave do teatro onde fica o palco.

Outra parte foi algumas estantes de livros que segundo funcionários a calha fica na divisa da parede do auditório e do local dos livros e assim teve a infiltração pela parede e teto nessas estantes, mas rapidamente o quadro de funcionários cobriram os livros com lona preta.

Segundo as explicações da prefeitura ainda esta avaliando os estragos, a guarda municipal estava ajudando no momento que a chuva deu a trégua, infelizmente a biblioteca teve um ponto de entrada de agua no telhado que pesou sobre o gesso, ainda existem outros pontos da cidade a serem avaliados que em breve soltaram uma nota geral de todos os danos causados pela chuva da tarde de ontem (17).

Árvores

Os registros de quedas de árvores foram em diversos pontos da cidade. Na Kyonari Uemura, parte da via ficou fechada pelas árvores caídas. Na avenida Theodoro Rosa Filho, o vento arrancou árvores pela raiz próximo a rotatória da rua Nhandeara. No Zoologico Municipal árvores também caíram.

Na avenida Palmares, uma árvore caiu e interrompeu o trânsito. O mesmo aconteceu em ruas do Pedro Borgonovi.

Alagamentos

A rua São Paulo e rua Ibirá, na Vila Mota, foram as mais atingidas. Na São Paulo, um carro ficou quase coberto pela água. Passageiros e motorista precisaram deixar o veículo com ajuda. Próximo a Estação Cultura, a rua São Paulo também alagou.

Na rua Ibirá, casas foram invadidas pela água.

Na Rua Brasil, a enxurrada foi tão forte, que motos foram levadas. Pararam apenas porque carros estavam estacionados. Funcionários de estabelecimentos saíram na chuva para tentar retirar os veículos. Forte enxurrada também na rua Borborema, que levou carros.

Por meio de nota, a Defesa Civil se manifestou. “A Defesa Civil de Catanduva informa que o forte temporal atingiu praticamente toda a cidade na tarde desta quarta-feira, 18 de novembro. Foram registrados estragos diversos, alagamentos por falta de escoamento da água, quedas de árvores e da fiação de energia elétrica, além de danos em prédios públicos e privados. Não houve transbordamento do rio São Domingos e dos córregos que cruzam a cidade. O ponto de alagamento mais crítico foi na rua São Paulo, próximo ao Max Atacadista, na Vila Guzzo, onde veículos chegaram a boiar. Na rua Borborema, automóveis foram levados pela força da água. Parte do forro de gesso do Centro Cultural cedeu. Até o momento, não há registros de famílias desabrigadas. Equipes da Prefeitura, da Guarda Civil Municipal (GCM) e do Corpo de Bombeiros estão nas ruas para atender as ocorrências e prestar apoio à população. Os trabalhos emergenciais prosseguirão nesta quinta-feira, dia 19”.

Falta de energia

Por mais de quatro horas, diversas ruas em diferentes bairros sofreram com a falta de energia elétrica. Por volta das 17 horas, a Energisa também se manifestou. “A Energisa Sul-Sudeste atua neste momento para regularizar o fornecimento de energia para os clientes afetados pelo forte temporal que atingiu a cidade de Catanduva na tarde desta quarta-feira, 18/11, por volta das 14h. A chuva veio acompanhada com fortes ventos que lançaram objetos e provocaram quedas de galhos e árvores sobre as redes de energia, ocasionando rompimento de cabos em vários pontos da cidade. Desde o início da ocorrência a empresa acionou seu plano de contingência e dezenas de equipes próprias e terceirizadas atuam em campo para normalizar o fornecimento de energia em pontos específicos da cidade. A empresa orienta aos clientes que encontrarem fios caídos, que mantenham distância e avisem imediatamente a concessionária pelo telefone 0800 7010 326 (ligação gratuita). Além do contato via 0800, os clientes também podem acionar a distribuidora pelo aplicativo Energisa On ou pela Gisa (assistente virtual pelo WhatsApp) pelo número (18) 99120-3365. Em caso de falta de energia, o contato pode ser realizado pelos mesmos canais citados”.

Ariane Pio

Da Reportagem Local