Ventania Causa Estragos em Cidades da Microregião de Catanduva

Mais de 100 dias sem chuva na região e, numa primeira ameaça de mudança de tempo, ventania causou estragos em cidades da microrregião de Catanduva.

Em Novais a força do vento foi tão grande que moradores publicaram vídeos mostrando como estava a cidade. Entre Novais e Tabapuã, em estrada vicinal, uma árvore caiu e impediu trânsito no local. Bombeiros foram acionados.

Estragos maiores foram vistos em Paraíso. Antenas de celulares, fachadas de estabelecimentos comerciais, cobertura de barracão caíram com a força do vento.

O estádio Municipal de Paraíso também teve parte da arquibancada descobertas. Parte da cobertura voou longe e atingiu casas. Imóveis também foram destelhados.

As coberturas de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e da Vigilância Sanitária foram danificadas.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros não houve feridos. Depois da ventania, a chuva durou em torno de 15 minutos.

Em Catanduva, ainda segundo os bombeiros, ocorrências semelhantes não foram registradas. Choveu fraco e ventou forte, mas não causou danos.

Karla Konda

Editora Chefe