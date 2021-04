Vendas Via Delivery e Drive Thru Serão Permitidas no Feriado de Sexta-Feira

Após diálogo entre o Presidente Carlinhos Longo do Sindicato dos Comerciários de Catanduva- Sincomerciarios e Ivo Pinfildi, Presidente do Sindicato do Comércio Varejista e Lojista (Sincomercio), as empresas poderão continuar praticando o Delivery e Drive Thru no feriado desta sexta-feira (09). Excepcionalmente neste feriado não será exigida a autorização dos Sindicatos, para as empresas que utilizarem seus funcionários neste dia, permanecendo, porém, a obrigação da empresa, pagar os mesmos pelo trabalho no feriado, conforme os valores estabelecidos na Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021de acordo com o porte da empresa, além de obedecer o horário de funcionamento previsto para feriados. O descumprimento dessa obrigação acarretará as sanções previstas na própria Convenção. No sistema drive-thru, os clientes buscam os produtos em frente ou no estacionamento do comércio, mas sem que saiam dos carros. Já o serviço delivery funciona a partir do momento que cliente entra em contato com o estabelecimento, faz seu pedido e o recebe em sua casa. Na entrega ele faz o pagamento que pode ser em dinheiro, cartão e alguns casos até em cheque.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local