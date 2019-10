Vendas Nos Supermercados Do Interior De São Paulo Crescem 3% Em Agosto

As vendas nos supermercados do interior de São Paulo tiveram um crescimento de 3% em agosto, segundo levantamento da Associação Paulista de Supermercados (APAS). Seguindo por essa linha, Catanduva também sentiu esse reflexo apontado pela associação. A porcentagem de aumento no consumo e, consequentemente nas vendas é feita em comparação ao mesmo período do ano passado.

Acompanhando esse índice, o ticket médio subiu 0,94%. Os números mostram que a inflação está contida e a economia ainda pode ser considerada fraca.

Para o gerente de uma rede de mercados em Catanduva, José Antônio as vendas estão boas e seguem em crescimento rumo ao final de ano. Para ele as pessoas não estão deixando de comprar, mas procuram as promoções. Os itens de maior destaque de economia foram os hortifrútis e também os grãos que tiveram redução de preços, mas depende da marca e loja que o cliente frequenta.

Segundo a APAS as vendas reais no interior do estado subiram 7,71%, a Grande SP conta com queda de 3,40%. Dos 8 meses do ano, em apenas dois a Grande São Paulo conseguiu crescer se comparado ao mesmo período do ano passado. A média do estado fica em 3,14%. O destaque fica para a região de Campinas que vendeu 2,13% a mais quando comparado com agosto de 2018.

O faturamento real dos supermercados no Estado de São Paulo (deflacionado pelo IPS/FIPE), no conceito de mesmas lojas – que considera as unidades em operação no tempo mínimo de 12 meses – fechou o acumulado até agosto de 2019 em relação a 2018 com aumento de 0,48%, o que representa uma reação após quatro meses de quedas. Na comparação do período entre 2018 e 2019, o crescimento foi de 3,14%, segundo melhor resultado de 2019.

Em agosto, o varejo alimentar do Estado de São Paulo criou 1.239 vagas de empregos. O número mensal levantado pela APAS desde janeiro representa o melhor resultado do varejo alimentar paulista desde 2015. O número é 3.501% maior se comparado ao mesmo período de 2018.

Ariane Pio

Da Reportagem Local