Vendas nos Supermercados Caem Sem Festas Juninas e Outros Eventos Comemorativos

O cancelamento das tradicionais festas juninas e julinas, somado à reabertura do comércio de rua, bares, restaurantes e shoppings, causaram uma desaceleração no valor de vendas registrado em junho pela Associação Paulista de Supermercados (APAS). O faturamento real dos supermercados no estado de São Paulo (deflacionado pelo IPS/FIPE), no conceito de mesmas lojas – que considera as unidades em operação no tempo mínimo de 12 meses – registrou queda de 0,4% no estado na comparação com o mesmo junho de 2019. A Grande São Paulo foi à região que mais sentiu a queda de vendas com -3,9% em comparação ao ano anterior. O cenário, porém, é diferente no interior do Estado, onde os índices se mantiveram em 2,2%.

No acumulado de 2020, o setor varejista alimentar registrou a primeira queda desde fevereiro, caindo de 7,4% em maio para 5,7% em junho. “O setor já esperava uma retração nas vendas devido ao aumento do desemprego, o que obriga os consumidores a serem mais seletivos em suas compras. O número de itens vendidos no mês foi 0,8% menor que junho de 2019”, explica o presidente da APAS, Ronaldo dos Santos.

AAssociação Paulista de Supermercados representa o setor supermercadista no Estado de São Paulo e busca integrar toda a cadeia de abastecimento. A entidade tem aproximadamente 1.500 associados, que somam cerca de 4.000 lojas.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

