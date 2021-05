Vendas no Dia das Mães Crescem 6%, Segundo Serasa Experian

O Indicador Serasa Experian de Atividade do Comércio – Dia das Mães mostra que as vendas no varejo físico cresceram 6,0% na semana da data (3 a 9 de maio deste ano), com relação ao período equivalente de 2020 (4 a 10 de maio). O crescimento ocorre depois do tombo histórico das vendas do ano passado.

O Dia das Mães apresentou crescimento acima do registrado na Páscoa, mas o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, aponta que ainda é “um crescimento fraco, pois tem como base dados fortemente impactados pelas restrições geradas pelo início da pandemia de Covid-19. É ainda um reflexo da redução do auxílio emergencial, altos índices de desemprego e aumento dos juros”, afirma.

O fim de semana, de 7 a 9 de maio, teve queda de 1,0%.

A cidade de São Paulo também apresentou números positivos da semana, 5,5% e acompanhou a retração de sexta a domingo (-0,8%).

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local