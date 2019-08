Vendas Em Supermercados Crescem Especialmente No Interior

O faturamento real dos supermercados no estado de São Paulo (deflacionado pelo IPS/FIPE) foram bons em todas as regiões avaliadas pela APAS – Associação Paulista de Supermercados, com o interior de São Paulo subindo 6,29% na comparação mensal e saindo de 0,17% no acumulado para 1,13% no semestre.

Em Catanduva, os mercados comemoram com as vendas que a pesquisa aponta. Em entrevista com Marcelo Buenos, gerente de um mercado da cidade, as vendas para setor aumentou e com isso a rede de mercado faturou acima da media esperada. Segundo o gerente isso se deve por que muitas promoções estão surgindo por parte do fabricante e os mercados acabam passando isso para o consumidor que garantem mais quantidade no carrinho de mercado.

As regiões do interior de SP e Grande São Paulo reduziram suas perdas acumuladas, também crescendo 2,44% e 2,56%, respectivamente, comparando os meses de junho de 2018 com 2019. Os números diminuem a perda acumulada de 3,62% para 2,66% em Campinas e de 2,35% para 1,59% na Grande SP. No estado, o faturamento real dos supermercados (deflacionado pelo IPS/FIPE), no conceito de mesmas lojas – que considera as unidades em operação no tempo mínimo de 12 meses –, fechou o semestre de 2019 em relação a 2018 em aumento de 0,10%.

Pelo terceiro mês seguido, o número de empregos gerados foi recorde quando comparado com seus respectivos meses de anos anteriores, com destaque para o profissional repositor de mercadorias, que teve 797 contratações em julho.

Outro dado positivo foi o número de unidades de produtos vendidas, que subiu no semestre para 4,40%, enquanto o ticket médio cresceu menos (2,25%). Este aumento de fluxo pode ter estimulado os supermercados a contratarem reforços de profissionais nas lojas, após um 2018 decepcionante em admissões, bem abaixo da projeção da APAS.

Ariane Pio

Da Reportagem Local