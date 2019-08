Vendas Dos Supermercados Da Região Cresceram No Primeiro Semestre De 2019

As vendas dos supermercados brasileiros no primeiro semestre de 2019 cresceram 2,64%, de acordo com o Índice Nacional de Vendas da Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Na região de Catanduva essa elevação também foi perceptível, chegando próximo do índice nacional, com 2,09%.

Um comerciante de Catanduva conta que não foi um crescimento tão expressivo, mas em relação ao ano passado melhorou. “No primeiro semestre de 2019 realmente tivemos um leve crescimento nas vendas. Claro que não é algo que chegue a mudar os números de faturamento com as vendas, mas que esta melhor que em 2018, esta. Ano passado as pessoas ainda estavam meio receosas por ser ano eleitoral, com muitas especulações e expectativas. Agora esse ano eu tenho a impressão que aos poucos os consumidores estão adquirindo mais confiança e consequentemente mais poder aquisitivo, o que os leva a consumir mais, expandindo as vendas, e fazendo a economia girar”, relata o comerciante.

Apenas no mês de junho, houve alta de 4,04% em relação ao mesmo mês de 2018, quando as vendas foram impactadas negativamente pela greve dos caminhoneiros. Na comparação com maio, houve aumento de 0,39% nas vendas. Mesmo com as revisões para pior de crescimento da economia, a Abras decidiu manter a perspectiva de vendas para 2019 em 3,0%.

“Chegamos a pensar em revisar esse número, mas, após algumas análises, e com a previsão de liberação do FGTS e do PIS/Pasep, que poderá impactar positivamente o setor supermercadista, além de outras medidas anunciadas pelo ministro Paulo Guedes para destravar a economia, acreditamos que será possível chegar aos 3%”, disse o presidente da Abras, João Sanzovo Neto.

A liberação do PIS/Pasep e do FGTS acaba contribuindo para expansão das vendas. “Quando o consumidor tem dinheiro em mãos, a tendência é que ele vá às compras, seja nos supermercados, em lojas de roupas ou em lojas de móveis e eletro domésticos. A economia melhora como um todo. As vendas aumentam e a geração de empregos também, o que acaba contribuindo para a expansão do poder aquisitivo dos consumidores em geral”, relata outro comerciante local.

André Santos

Da Reportagem Local