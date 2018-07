Vendas de Cerveja e Carne nos Mercados Disparam Durante a Copa do Mundo

As vendas de cerveja e de carne nos supermercados disparam durante os jogos da seleção brasileira no campeonato mundial. A informação é da Associação Paulista de Supermercados (APAS). Segundo a APAS a venda de determinados produtos, como a cerveja e a carne, são itens que favoreceram o aumento de vendas cerca de 30% a 50% e carne com 20% a mais de comercialização.

Em Catanduva esse reflexo também foi sentido em um supermercado da cidade. Conforme informações de Júlio Bugança, sócio-proprietário, as vendas aumentaram significamente no período de jogos.

“Realmente nosso movimento aumentou muito no açougue. Dependendo do horário do jogo, as vendas são maiores ainda. Hoje (ontem), por exemplo, o movimento está demais desde cedo, muita gente ligando para saber o horário de funcionamento. Nós vamos trabalhar até às 14h30 e retornaremos só depois do jogo, vai que tenha prorrogação.”, informou Bugança pela manhã.

A gerente Maria Júlia Bugança acrescenta que todos os tipos de carnes para churrasco teve maior venda nestes dias de jogo da seleção.

“Vendemos de todo tipo de carne: o tradicional churrasco, a picanha, o contra-filé, bebidas”, informa Maria Júlia que arriscou um palpite de 3 a 1 para o Brasil e aproveitou para estar na torcida à caráter. Mas ficou apenas na torcida. O Brasil se despediu da Copa do Mundo depois de perder para Bélgica por 2 a 1.

No momento que a reportagem de O Regional esteve no supermercado, a fila para comprar no açougue não parava de crescer.

Vitor Alves, técnico de edificações diz que a família é animada e que a torcida tem dado sorte para o Brasil e que o churrasco é essencial para a torcida.

“Minha família, por parte da minha mãe, é bastante animada. A gente se reúne em todos os jogos e hoje deixamos para almoçarmos todos os juntos na hora do jogo. O churrasquinho vai ser na hora do jogo com muita animação”, constata Alves.

Já o operador de produção Luís Franco, o jogo não o motivou a ir ao açougue para comprar carne, mas sim a promoção.

“Eu vim comprar carne para o dia a dia mesmo. Não ligo para o jogo, vim comprar porque aqui é o melhor preço de carne, então a gente aproveita: preço bom e carne boa também”, diz Franco.

A motorista Solange Antunes acrescenta que a família toda torce pelo Brasil e arrisca até um palpite de 2 a 0 para a seleção e comprar carne faz parte das comemorações.

O operador de evaporador Denilson Aparecido Lamas aproveita assistir o jogo da seleção no evento esportivo, mas para fazer churrasco não precisa ter motivo especial.

De acordo com o açougueiro Dênis Anderson Trivelato, as carnes mais procuradas, além do tradicional churrasco de kafta e de pedaço são: contra-filé, alcatra, maminha, fraldinha e picanha.

“Hoje (ontem) não estamos vencendo em atender. O churrasco vende bastante que não estamos vencendo fazer e as carnes para grelha também tem muita saída”, ressalta Trivelato,

LEVANTAMENTO

Segundo levantamento da APAS cerca de 92% dos brasileiros assistem aos jogos da Copa do Mundo 2018. Um fato curioso apresentado na pesquisa é que após a partida, as vendas mantem abaixo da média de um dia comum, o que demostra que os consumidores tendem a estocar produtos para não precisarem sair de casa após o jogo.

“Com a sinergia das Festas Juninas e o fato de que quase 92% das pessoas assistem aos jogos em casa, a Copa do Mundo tem sido um grande impulsionador para o aumento no consumo e, consequentemente, o crescimento das vendas nos supermercados”, avalia Thiago Berka, economista da APAS.

A APAS informa ainda que o consumo em dias de jogos se concentra prioritariamente momentos antes da partida, cerca de duas a três horas antes se o jogo é à tarde, e aproximadamente com uma hora de antecedência se a partida é disputada pela manhã.

“A data do jogo também influencia nos produtos mais comprados pelo torcedor. Se o jogo é à tarde ou próximo de um final de semana, cerveja, refrigerante e carnes para churrasco são os mais vendidos. As vendas de aperitivos também se destacam neste período, sendo linguiça, salame e bacon contando com até 20% a mais de comercialização, e amendoim e pipoca, com aumento até 25% superior de vendas”, observa o estudo.

Produtos de panificação, frios, sucos e laticínios tem maior procura quando o jogo é disputado no período da manhã.

“Uma vez que os consumidores buscam produtos típicos do período matinal. Esses produtos têm aumento nas vendas até 10% superiores do que um dia habitual”, conclui.

Karla Sibro

Da Reportagem Local