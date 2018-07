Venda de Veículos Novos Cresce 14,5% no 1º Semestre de 2018

A Federação Nacional de Distribuição de Veículos (Fenabrave) apresentou uma pesquisa em que a venda de veículos novos aumentou aproximadamente 15% no primeiro semestre de 2018. O gerente de vendas de uma concessionária de Catanduva, Paulo César Motta, afirmou que o consumo de veículos novos aumentou em torno de 10% de janeiro a junho deste ano.

“As expectativas de vendas para o segundo semestre são boas devido aos lançamentos que a empresa pretende fazer nos próximos meses. Mas, ao mesmo tempo, o clima de eleição que ronda o país deixa o consumidor apreensivo para fazer novas dívidas”, completa o gerente.

Mais de 1.166.000 veículos foram emplacados até junho deste ano, dentre eles estão automóveis, comercias leves, ônibus e caminhão. No ano passado, o número era de 1.019.000 durante o mesmo período. O setor que mais apresentou crescimento nas vendas foi o de caminhões. No total foram 32.338 unidades emplacadas, o que registra um crescimento de 50,7% em relação ao primeiro semestre de 2017, segundo dados da Fenabrave.

Somente em junho, o setor de veículos teve uma alta de 3,7% em relação a 2017. No entanto, maio apresentou crescimento de somente 0,06%. O boletim informativo da Fenabrave aponta que a greve dos caminhoneiros teve impacto negativo nas vendas. Além disso, a Copa do Mundo segurou as vendas de junho. Os carros mais vendidos em maio de 2018 foram, respectivamente, Chevrolet Onix, Hyundai HB20 e Ford Ka.

Seminovos

Ao contrário dos veículos novos, as taxas de venda dos veículos usados caíram, apontam dados da Fenabrave. Enquanto os primeiros meses de 2017 apresentaram a comercialização de mais de 1,7 milhão de veículos seminovos, neste ano a marca caiu para pouco mais de 880 mil.

A venda de veículos com até três anos de uso caiu pela metade de janeiro a abril, afirma boletim informativo da Federação dos Revendedores Multimarcas (Fenauto). Entretanto, houve uma alta de aproximadamente 25% nas vendas daqueles com mais de 13 anos de idade. Comparado a 2017, o financiamento de veículos novos subiu cerca de 10% no primeiro trimestre, enquanto os seminovos permanecem com taxas estáveis.

Da Reportagem Local