Venda de Hambúrguer em Prol do Projeto Prateleira Solidária Será Nesta Quinta-Feira

Nesta quinta-feira, 08, a partir das 19h, será realizada a primeira edição da Hamburgada Solidária. O hambúrguer será vendido por R$25,00 e todo o valor arrecadado será destinado ao Projeto Prateleira Solidária. As encomendas devem ser feitas pelo telefone (17)99124-0531 e a retirada será via drive thru, no Posto do Bicão.

O hambúrguer é feito com pão de brioche, cheddar, cebola caramelizada, rúcula, molhos especiais, hambúrguer artesanal defumado com Pit Smoker.

Sobre o Projeto

Idealizado por Andressa Andrade Miguel de Oliveira o Projeto Prateleira Solidária está ajudando muitas pessoas. Ela se sensibilizou com as pessoas que moram perto do bairro e resolveu montar uma prateleira para doações. O local bastante movimentado, até por ser de esquina passavam várias pessoas e carros e com isso ela também começou a pedir ajuda com a doação de alimentos para a prateleira.

A ideia de Andressa começou a tomar forma e assim ela começou a organizar melhor com o lema para as pessoas que iam retirar: Se você está precisando pode pegar, mas pegue o necessário para um ou dois dias. Pois muitas pessoas também estão precisando!

As pessoas interessadas em ajudar podem entrar em contato pelo Instagram e Facebook : @prateleirasolidariacatanduva. O projeto para as famílias carentes funciona toda a quinta feira, das 17h até às 19h, na Rua Cubatão, 696, no bairro Jardim Alpino.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local