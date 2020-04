Venda de Gás em Catanduva Tem Valores Variados e Até Falta Do Produto

O Governador de SP, João Doria determinou que o Procon SP fiscalize o preço do botijão de gás e que não ultrapasse os R$ 70. Em Catanduva, o Jornal O Regional realizou pesquisas com quatro empresas que vendem o produto e o valor médio sai entre R$ 68 a R$ 75 para entregar na residência.

Na primeira rede de gás, alegou que o valor do botijão adquirido na empresa sai mais em conta R$ 65, mas para entregar sai R$ 75, devido o combustível do veículo que vai entregar. Na segunda, o proprietário disse que o produto está em falta e alegou que não há produto engarrafado para chegar. Na terceira, o preço está dentro do estipulado pelo Governo R$65 e R$ 68 para entrega. Na última, um comerciante que vende em seu minimercado sai exatos R$ 70.

Os fornecedores que forem flagrados realizando vendas a preços abusivos serão multados e conduzidos às delegacias de polícia para que respondam por crime contra a economia popular. Além disso, o consumidor que averiguar preço abusivo pode denunciar no PROCON online: (www.procon.sp.gov.br), aplicativo – disponível para Android e iOS – ou via redes sociais, marcando @proconsp, indicando o endereço ou site do estabelecimento.

Em nota o Sindigás, que representa a categoria informou: “O Sindigás esclarece que o preço do botijão de gás é livre, regulado pelo mercado, sem que haja estabelecimento de valores máximos ou mínimos. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), em fevereiro de 2020, o preço médio no estado de São Paulo estava na ordem de R﹩ 70. Por ser um valor médio, calculado para todo o estado, é natural que existissem, no período, comerciantes vendendo o botijão tanto por valores acima quanto abaixo desse patamar”.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

