Venda de DVD de Eros Prado arrecadou R$ 630,00 para o HCC

No último sábado (23), o Teatro Municipal Aniz Pachá recebeu Eros Prado com o espetáculo de Stand Up “Entre Risos e Rimas”. A apresentação ganhou sessão extra e foi um sucesso. Os dois shows contaram com participação de Rafael Pequeno e Angelo Luchesi. O espetáculo humorista foi marcado pelo carisma, simpatia e interação com a plateia.

O espetáculo reuniu humor e solidariedade. Todos os DVDs vendidos nas sessões tiveram renda revertida ao Hospital de Câncer de Catanduva. No total, foram arrecadados ao HCC R$ 630,00 que serão revertidos para a manutenção da entidade. No evento a equipe do HCC esteve presente na apresentação no Teatro Municipal e divulgou todos os serviços oferecidos pela instituição e as formas de doação para o público que quiser colaborar com o trabalho desenvolvido pelo hospital.

O Serviço de Radioterapia do Hospital de Câncer de Catanduva está em funcionamento desde o dia 14 de Agosto e em média, 53 pacientes foram atendidos sendo que 26 já concluíram o ciclo e outros 27 seguem a radioterapia diária na unidade, totalizando 993 sessões do tratamento. As doações para o HCC podem ser feitas pela conta de energia elétrica, por depósito bancário, pelo site abracehcc.com.br e através dos telefones 0800 2004 222 ou (17)3311-3365.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local