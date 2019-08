Venda De Carro Para Deficientes Dispara Com Novas Regras

Enquanto o mercado total de carros novos segue cambaleante, após ter encolhido quase à metade nos últimos quatro anos, a venda de veículos para pessoas com deficiência mais que triplicou. Saltou de 42 mil unidades em 2017 para 139 mil no ano passado e hoje respondem por 8,3% dos negócios no país, em 2019.

Pessoas com deficiências ou patologias que dificultam ou impedem a mobilidade têm direito a adquirir veículos com isenção de IPI, ICMS, IPVA e IOF, o que resulta em abatimento de 20% a 30% no preço.

A lei de isenção vigora há mais de 20 anos, mas, em 2013, foram estendidas a familiares de deficientes que não podem dirigir. Também foram incluídas patologias que reduzem a mobilidade, como tendinite crônica. Segundo o IBGE, o País tem 46 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência.

Também têm direito ao benefício idoso com sequelas físicas ou motoras provocadas pela idade ou por doenças. Em todos os casos, é preciso laudo médico e avaliação do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Isabela Oliveira, 28 anos, conta que era muito difícil ir aos lugares com o antigo carro do pai e quando surgiu a oportunidade de adquirir o veiculo por meio dessa norma ela chegou até chorar quando entrou num carro mais espaçoso e apropriado para o tipo de deficiência dela.

No ano passado, as vendas para esse público cresceram 31,5% em relação a 2017. O mercado total de automóveis caiu 21% no mesmo período, para 1,676 milhão de unidades.

Para disputar esse mercado, montadoras passaram a adequar modelos para atender à lei, que prevê isenção total só para veículos de até R$ 70 mil fabricados no Mercosul. Acima disso, perde-se o desconto do ICMS. Um utilitário com câmbio automático tem preços a partir de R$ 72.990. A marca, contudo, dispõe de versão exclusiva para portadores de necessidades por R$ 69.990. Com as isenções, sai por R$ 53,9 mil.

Mais de 90% das vendas são de veículos apenas com câmbio automático, sem necessidade de adaptações.

No primeiro semestre, as montadoras nacionais venderam 4.820 veículos para pessoas com deficiências, ou 2,6% de suas vendas totais.

Ariane Pio

Da Reportagem Local