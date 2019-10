Velha Guarda Divulga Programação Com Evento Especial No Começo De Novembro

A programação de atividades que irão acontecer no Clube da Velha Guarda de Catanduva promete agitar todos os amantes do arrasta pé. Dando continuidade ao mês de outubro, hoje, dia 17, às 19h30, haverá show com a banda Tremendão, evento que promete animar os que estão na melhor idade com todos os ritmos de música.

Porém, as novidades não param por aí: “dia 19 de outubro, teremos os meninos queridos da banda Sanfa e Gil no Baile do Rosa, uma festança até as 2h00 com ritmos animados e que irá contar com uma linda homenagem a Nossa Senhora. Já dia 24, show com a banda Serrana para empolgar atodos”, informa Joana Dileti Losano, que é membro da diretoria do clube.

Evento especial

Joana ainda ressalta que, para o mês de novembro começar com chave de ouro, o Clube da Velha Guarda irá organizar uma festa especial no dia 9: “Vem aí, o REMEMBER 7! O melhor repertório flashback anos 60,70,80 e 90. Venha se divertir com a gente numa noite inesquecível, em um evento que vai ficar marcado e será para eternizar. Vamos recordar momentos inesquecíveis, então contamos com a sua presença!”.

O valor de mesas para quatro ou seis pessoas é de R$ 40. A festa irá contar com jantar completo incluso, buffet AC Requinte, e no comando do som, DJ Zanini e DJ Emiliano. As atrações começam às 21h00. Caso esteja interessado ou queira outras informações, é possível entrar em contato pelo telefone (17) 98810-2193. Para reservar mesas, os números são: (17) 99638-8369, (17) 9962-4988, (17) 9972-61476 ou (17) 99611-7434.

Da Reportagem Local