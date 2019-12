Veja O que o Abre e Fecha Hoje e no Feriado Do Dia 1º de Janeiro

Hoje (31) Agências bancárias estarão fechadas e só reabrem na quinta. Os bancos só voltam a atender a população no dia 02 de janeiro de 2020, na quinta-feira, no horário normal de expediente, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Já o comércio fica aberto hoje das 8h até às 14h, no dia 1º estará fechado e volta na quinta-feira (02) a partir das 13h até às 18h.

Neste 1º dia do ano de 2020, após a virada com festejos e reunião da família, quem desejar se divertir em Catanduva neste feriado tem poucas opções.

Os setores públicos só têm atendimento na saúde, funcionam normalmente o Samu e UPA. Na área da segurança, trabalham em expediente normal a Guarda Civil Municipal, agentes fiscais de trânsito e funcionários que exercem a função de vigilância ou escalados.

No Garden Shopping só funcionará neste dia 1º, o Cinema Lumière, de acordo com os horários das sessões dos filmes.

Fechados – Os supermercados estarão fechados nesta quarta-feira (01), reabrindo na quinta-feira, no horário normal, a partir das 7h30.

Missas – As paróquias terão missas a partir das 20 horas; em algumas delas poderá haver alteração de horários.

Ariane Pio

Da Reportagem Local