Vasos Contendo Mudas de Maconha São Apreendidos pela Polícia Ambiental em Pindorama

Durante desencadeamento da Operação São Francisco de Assis, na última quinta-feira, 08 de Outubro, Policiais Militares do 4º Batalhão de Polícia Ambiental, atenderam uma denúncia em uma residência em Pindorama.

De acordo com o boletim de ocorrência, ao chegarem no local, os policiais encontraram na parte externa do imóvel quatro vasos contendo em seu interior mudas de maconha.

As plantas pertenciam a um menor de idade residente no local.

O jovem foi conduzido até a Delegacia de Polícia do município.

O delegado de plantão determinou a elaboração de ato infracional (drogas sem autorização ou desacordo) em desfavor do menor de idade.

Todo o material foi imediatamente apreendido.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local